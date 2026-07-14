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Красота, бесспорно, вещь спорная...:)

Красота, бесспорно, вещь спорная...:)

Красота, бесспорно, вещь спорная. Один возле картины замирает в восторге, другой на неё плюёт.Этому подавай тощую, тому - два аршина в обхвате.

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