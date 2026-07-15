⚡️В небе ДНР работает ПВО. Донецко-Макеевская агломерация, Харцызск, Ясиноватая, Горловка и окрестности в зоне потенциального риска.
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⚡️В небе ДНР работает ПВО. Донецко-Макеевская агломерация, Харцызск, Ясиноватая, Горловка и окрестности в зоне потенциального риска.
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