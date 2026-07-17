«Мой Высоцкий»: Алла Рид раскрывает грани наследия великого поэта

Она - официальный женский голос Владимира Высоцкого. И это о многом говорит: за лаконичной формулировкой - годы работы с наследием поэта, тонкое чувствование его интонаций и право звучать от лица его поэзии так, чтобы это не воспринималось как вольная импровизация, а ощущалось как продолжение традиции.