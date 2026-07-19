Бывший жених рассказал, как рассыпалась красивая жизнь Дианы Шурыгиной: Ходила в церковь, мечтала о детях и жила на 10 миллионов в месяц, а закончила уголовкой
Диана Шурыгина Личная страница героя публикации в соцсети
Это был настоящий национальный скандал, который обсуждала вся страна.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
она прищла не на вечеринку, а на вписку за приключениями... не было там изнасилования - она получила то, что хотела. А теперь она получила ответку за то, что оговорила парня... В 16 лет она уже была порочной и непорядочной и это подтверждается и ее пристрастием к наркотикам и к порно
"Это был настоящий национальный скандал, который обсуждала вся страна." - первый раз вижу. Больше говорить не о чем?
Скандал был в 2017 году Шурыгиной было 16 лет ,а каких наркотиках в 2010 году пишет журналист , в 9 лет наркотики ??
Свежие комментарии