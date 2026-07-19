ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И...
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ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И ИХ ПРОБЛЕМЫ

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Бывший жених рассказал, как рассыпалась красивая жизнь Дианы Шурыгиной: Ходила в церковь, мечтала о детях и жила на 10 миллионов в месяц, а закончила уголовкой

Бывший жених рассказал, как рассыпалась красивая жизнь Дианы Шурыгиной: Ходила в церковь, мечтала о детях и жила на 10 миллионов в месяц, а закончила уголовкой

Диана Шурыгина Личная страница героя публикации в соцсети Это был настоящий национальный скандал, который обсуждала вся страна.

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Комментарии
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Марина Трянина
она прищла не на вечеринку, а на вписку за приключениями... не было там изнасилования - она получила то, что хотела. А теперь она получила  ответку за то, что оговорила парня... В 16 лет она уже была  порочной и непорядочной и это подтверждается и ее пристрастием к наркотикам и к порно
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2 м.
Aлексей Boubnov
&quot;Это был настоящий национальный скандал, который обсуждала вся страна.&quot; - первый раз вижу. Больше говорить не о чем?
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2 м.
туся петрова
Скандал  был  в 2017  году  Шурыгиной  было  16  лет ,а  каких  наркотиках  в  2010 году  пишет  журналист , в  9  лет  наркотики ??
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2 м.