Разведка Дании: Нападение США на Гренландию спланировала Россия

Леонтий Букштейн

Тупые-то они тупые, однако именно Дания долго не давала разрешения тянуть российские газопроводы через свои территориальные воды. И расследованием подрыва "Северного потока" не занималась, тянула время, а потом и вовсе закрыла расследование. По старой русской поговорке: мал клоп, да вонюч.