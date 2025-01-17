Майоръ Гусаров Дания нашла виновника своих проблем. Что бы не происходило в этом мире - ищи руку Кремля.
Разведка Дании: Нападение США на Гренландию спланировала Россия
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Eduard
Верю!
Ответить
13 час.
Eduard
Тупые скандинавы!
Ответить
13 час.
Леонтий Букштейн
Тупые-то они тупые, однако именно Дания долго не давала разрешения тянуть российские газопроводы через свои территориальные воды. И расследованием подрыва "Северного потока" не занималась, тянула время, а потом и вовсе закрыла расследование. По старой русской поговорке: мал клоп, да вонюч.
Ответить
10 час.
Свежие комментарии