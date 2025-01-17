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Разведка Дании: Нападение США на Гренландию спланировала Россия

Разведка Дании: Нападение США на Гренландию спланировала Россия

Майоръ Гусаров Дания нашла виновника своих проблем. Что бы не происходило в этом мире - ищи руку Кремля.

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Комментарии
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Eduard
Верю!
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13 час.
Eduard
Тупые скандинавы!
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13 час.
Леонтий Букштейн
Тупые-то они тупые, однако именно Дания долго не давала разрешения тянуть российские газопроводы через свои территориальные воды. И расследованием подрыва &quot;Северного потока&quot; не занималась, тянула время, а потом и вовсе закрыла расследование. По старой русской поговорке: мал клоп, да вонюч.
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10 час.

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