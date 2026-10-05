FT: Венгрия может смягчить позицию по вступлению Украины в Евросоюз

Венгрия может уже на этой неделе смягчить свою позицию по вопросу дальнейшего продвижения Украины и Молдавии на пути вступления в Евросоюз.
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