А давайте ... о вкусном? :-D - 17 потрясающих рецептов блюд в горшочках.

1. Жаркое из курицы по-русски Ингредиенты: Курица весом примерно 1 кг, 400г репчатого лука, 50г изюма, 50г ядер грецкого ореха, 50г свежих грибов, 15г сливочного масла, свежая зелень, соль, молотый черный перец.
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