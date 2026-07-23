Греция почти получила разрешение перевозить российский газ

Страны ЕС подготовили компромиссное решение для 21-го пакета санкций Страны Евросоюза подготовили компромиссный вариант 21-го пакета антироссийских санкций, который позволит европейским судовладельцам продолжать транспортировку российского сжиженного природного газа (СПГ), сообщает "Коммерсантъ" со ссылкой на Financial Times.
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