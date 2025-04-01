Троицкий мост закрыт: Дворцовый и Литейный приняли удар на себя Автомобилистам, чей путь обычно пролегал через Троицкий мост, с 1 апреля пришлось изменить маршрут.
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Троицкий мост закрыт: Дворцовый и Литейный приняли удар на себя Автомобилистам, чей путь обычно пролегал через Троицкий мост, с 1 апреля пришлось изменить маршрут.