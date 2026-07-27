"Лига защиты врачей" не поддержала жесткие меры удержания кадров в медицине

Если в сфере медицины начнут применять слишком жесткие, принудительные меры по удержанию молодых кадров в профессии, то это в перспективе грозит обратным эффектом – люди начнут терять интерес к этой сфере.
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