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Газета.ру

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"Лига защиты врачей" не поддержала жесткие меры удержания кадров в медицине

"Лига защиты врачей" не поддержала жесткие меры удержания кадров в медицине

Если в сфере медицины начнут применять слишком жесткие, принудительные меры по удержанию молодых кадров в профессии, то это в перспективе грозит обратным эффектом – люди начнут терять интерес к этой сфере.

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