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Таксопарки России избавляются от изношенных авто: названа главная причина распродаж

Таксопарки России избавляются от изношенных авто: названа главная причина распродаж

ВЛАДИВОСТОК, 12 октября, ФедералПресс. Российские компании, работающие в сфере таксомоторных перевозок, начали массово избавляться от своих автомобилей, в том числе выставляя их на открытые торги.

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