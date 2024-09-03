На Урале пресекли незаконный оборот лесоматериалов

Фото: пресс-служба Челябинской таможни BrisperВ рамках профилактической операции сотрудники таможни в Челябинской области обнаружили мужчину, который незаконным способом перевозил пиломатериалы, объёмом более 100 кубометров.
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