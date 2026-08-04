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Профессор Дэниэлс: Россия и Канада нагреваются в четыре раза быстрее планеты

Профессор Дэниэлс: Россия и Канада нагреваются в четыре раза быстрее планеты

Изменение климата в России и Канаде происходит в два–четыре раза быстрее, чем в среднем на планете. Об этом РИА Новости рассказала профессор кафедры лесных и природоохранных наук Университета Британской Колумбии Лори Дэниэлс.

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