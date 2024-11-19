Нелюбимые дети нелюбящих родителей

Многие люди считают, что родительская любовь безусловна и обязательна. Разве может быть иначе? Мать не любит дочь? Да быть такого не может! А если может? Если человек осознает, что был лишен внимания, ласки и принятия с самого детства? И уже будучи взрослым, получает упреки от родителей: «Ты мне не звонишь», «Мы редко видимся», «Ты не интересуешься моим здоровьем».