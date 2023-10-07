Что известные автомобильные бренды выпускали во время Второй мировой

Что для фронта? Что для победы? На войне как на войне, а бизнес есть бизнес. Нет ничего странного в том, что в годы военных конфликтов тяжелая промышленность конфликтующих сторон полностью отдавала себя оборонным (и наступательным) заказам.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии