ИА Новороссия Коллаж NovorosInform Предателей не любит и не уважает никто. Эту простую истину доказывает случай бывшего главы Севастополя Дмитрия Овсянникова.
"Сдал все секреты Черноморского флота": Губернатора из России завербовала британская разведка?
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ч
чак
Почему у всех держателей государственной тайны не отобрали паспорта?
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3 час.
Светлана Ефименко
и что ни как до него недобирутся и не отправят в мир иной за предательство, корое ему доверяло! У НАС ПОЧЕМУ ТО ТАК ПОЛУЧАЕТСЯ ЧЕМ БОЛЬШЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО ДОВЕРЯЕТ СЕКРЕТЫ, ДАЕТ ХОРОШИЕ УСЛОВИЯ НА ОБОГАЩЕНИЯ, ТЕМ БОЛЬШЕ ВОРУЮТИ ПОУЧАЮТ ЕЩЕ ГРАЖДАНСТВА И ПРИЧЕМ НЕ ОДНО ДРУГИХ СТРАН , ОБВОРОВЫВАЮТ И НАС С ВАМИ И "НОГИ В РУКИ "ИСЧЕЗАЮТ В КАП СТРАНЫ И НИ ЧЕГО ЖИВУТ ТАМ НА НАВОРОВАНЫЕ У НАС С ВАМИ ДЕНЬГАМИ!И ВПИРИДАЧУ ЕЩЕ СЕКРЕТЫ ИМ ПРОДАЮТ!
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2 час.
Владимир Бурнос
А вот когда узнаем такое же про Пескова, у которого все жены и все дети граждане стран НАТО, а он вхож к Первому? Стоит прижать детей и что может сдать и сделать Песков, одному Богу известно, а вот ФСБ это вроде не беспокоит.
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41 мин.
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