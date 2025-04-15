"Сдал все секреты Черноморского флота": Губернатора из России завербовала британская разведка?

Светлана Ефименко

и что ни как до него недобирутся и не отправят в мир иной за предательство, корое ему доверяло! У НАС ПОЧЕМУ ТО ТАК ПОЛУЧАЕТСЯ ЧЕМ БОЛЬШЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО ДОВЕРЯЕТ СЕКРЕТЫ, ДАЕТ ХОРОШИЕ УСЛОВИЯ НА ОБОГАЩЕНИЯ, ТЕМ БОЛЬШЕ ВОРУЮТИ ПОУЧАЮТ ЕЩЕ ГРАЖДАНСТВА И ПРИЧЕМ НЕ ОДНО ДРУГИХ СТРАН , ОБВОРОВЫВАЮТ И НАС С ВАМИ И "НОГИ В РУКИ "ИСЧЕЗАЮТ В КАП СТРАНЫ И НИ ЧЕГО ЖИВУТ ТАМ НА НАВОРОВАНЫЕ У НАС С ВАМИ ДЕНЬГАМИ!И ВПИРИДАЧУ ЕЩЕ СЕКРЕТЫ ИМ ПРОДАЮТ!