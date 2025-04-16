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Без носков останутся. Торговая война с Китаем лишит США самого необходимого

Без носков останутся. Торговая война с Китаем лишит США самого необходимого

Тарифная война, спровоцированная США, нанесла серьезный ущерб мировому торговому порядку. Продавцы китайского города Иу, крупнейшего в мире центра торговли мелкими товарами, по-прежнему сохраняют уверенность в завтрашнем дне, так как клиентами "всемирного супермаркета" являются не только американцы.

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