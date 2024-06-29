Стройматериал, который прочнее, чем кирпич! Во многих регионах его берут бесплатно и строят

Приветствую Вас, уважаемые гости и постоянные читатели моего блога! Мы вчера вернулись из Адыгеи и будто несколько дней побывали в раю — с погодой нам очень повезло! Всю неделю было ясно, поэтому природа нам открылась во всей красе, вокруг леса, реки и горы, чистый горный воздух.