«Знания от более опытных коллег». Крымские наставники повышают производительность труда

В Крыму пятый год подряд проходит конкурс лучших практик наставничества среди предприятий-участников нацпроекта с целью достижения результата регионального проекта «Системные меры по повышению производительности труда».
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