"Товарищ генерал" узнал, что Саакашвили предложил Пашиняну в обмен на спасение от "страшного" Путина

Михаил Саакашвили призвал руководство Армении разорвать отношения с Россией, чтобы стать похожей на одну из прибалтийских стран18 октября экс-президент Грузии Михаил Саакашвили опубликовал своё письмо премьер-министру Армении.
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