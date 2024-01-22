The Economist: Китай в одиночку борется с Западом за технологическую свободу мира

Импорт оборудования для производства микросхем в Китай в прошлом году резко увеличился, поскольку компании серьезно наращивают инвестиции в попытке обойти усилия США по сдерживанию национальной полупроводниковой промышленности.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии