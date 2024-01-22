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The Economist: Китай в одиночку борется с Западом за технологическую свободу мира

The Economist: Китай в одиночку борется с Западом за технологическую свободу мира

Импорт оборудования для производства микросхем в Китай в прошлом году резко увеличился, поскольку компании серьезно наращивают инвестиции в попытке обойти усилия США по сдерживанию национальной полупроводниковой промышленности.

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