Томенко поручил создать рабочую группу по проблемам общественного транспорта в Бийске

Глава региона провел по этому поводу совещание, в котором принял участие глава Бийска, члены правительства и представители надзорных ведомств Губернатор Алтайского края Виктор Томенко поручил создать рабочую группу под руководством краевого Минтранса, которая детально разберется в проблемах работы общественного транспорта в Бийске.
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