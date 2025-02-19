Томенко поручил создать рабочую группу по проблемам общественного транспорта в Бийске

Глава региона провел по этому поводу совещание, в котором принял участие глава Бийска, члены правительства и представители надзорных ведомств Губернатор Алтайского края Виктор Томенко поручил создать рабочую группу под руководством краевого Минтранса, которая детально разберется в проблемах работы общественного транспорта в Бийске.