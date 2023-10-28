Путин призвал пресекать незаконное попадание оружия в Россию

Члены Совета безопасности РФ получили от президента Владимира Путина предложение разработать дополнительные меры для укрепления нормативно-правовой базы, с целью пресечения незаконного попадания оружия в Россию.
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