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    Задолбали уже этими кроссоверами, все на одно лицо, только шильдики разные((( Лучше бы вместо еще одного такого безли...В России начнется...
  • Александр Свитайло
    Задолбали уже этими кроссоверами, все на одно лицо, только шильдики разные((( Лучше бы вместо еще одного такого безли...В России появился...

В России начнется выпуск автомобилей DongFeng Sokon

В России начнется выпуск автомобилей DongFeng Sokon

В Калининграде начнется выпуск китайских автомобилей DongFeng Sokon (DFSK). Соответствующее соглашение заключили «Моторинвест», официальный дистрибьютор легковых автомобилей DongFeng в РФ, и российский автопроизводитель «Автотор», говорится в сообщении компании, которое поступило «Известиям» 30 января.

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Комментарии
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Александр Свитайло
Задолбали уже этими кроссоверами, все на одно лицо, только шильдики разные((( Лучше бы вместо еще одного такого безликого кроссовера, хоть одно автопредприятие начало выпуск минивэнов или компактвэнов, как выпускают в Японии заводы HONDA, TOYOTA, NISSAN, Mitsubishi, причем в формате гибридов, когда малолитражный бензиновый двигатель служит только для подзарядки аккумуляторной батареи, а двигается он электродвигателями. Уверен, такие экономичные и экологичные машины были бы нарасхват и у молодежи, и у любителей семейного автомобиля...
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