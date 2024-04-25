Чем обернется возвращение к прогрессивной шкале НДФЛ. Обзор Банки.ру

АКРА оценила эффект для бюджета от налоговой реформы с 2025 года, рассказывает РБК. Каждый процентный пункт рост налога на прибыль может увеличить поступления на 0,2% ВВП, а НДФЛ — на 0,15% ВВП в зависимости от доходной группы, которую затронет повышение.