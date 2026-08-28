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Тросы, скалы и съемки на плоту: Никита Пресняков рискнул ради нового клипа в США

Тросы, скалы и съемки на плоту: Никита Пресняков рискнул ради нового клипа в США

Никита Пресняков готов представить новую сольную работу. Музыкант не просто записал трек «Оголив душу», но и сыграл главного героя в зрелищном видео, ради съемок которого пошел на серьезный риск.

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