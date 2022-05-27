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Смерть первенца, зависимость сына Ивана, внебрачный ребенок и поздняя дочь. Дети Вячеслава Шалевича

Смерть первенца, зависимость сына Ивана, внебрачный ребенок и поздняя дочь. Дети Вячеслава Шалевича

27 мая исполняется 88 лет со дня рождения актера.27 мая исполняется 88 лет со дня рождения актера.Артист получил Госпремию за роль Мурова в спектакле «Без вины виноватые», однако в закулисье его сравнивали с Казановой: Вячеслав Шалевич женился четыре раза, и браков могло быть больше, если бы Валентина Титова не ушла от актера к Владимиру Басову…Вячеслав ШалевичМама Вячеслава Шалевича сбежала от мужа-офицера НКВД, когда была на восьмом месяце беременности, и воспитывала будущего актера вместе с сестрой: сердце Елены Ивановны разбилось, когда она узнала о том, что Анатолий женился на ней из мести бывшей избраннице.

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