"ВСУ смогли обойти Обуховку и Весёлое" - внезапное вторжение. О прорыве обороны - 9 тысяч боевиков, которых нет в сводках, дали бой "Ахмату"

Константин Самарин " Внезапный прорыв"??? Да о какоплении противником войск в приграничье писали все медиа-ресурсы... А командование российских войск это проморгало? Врядли это можно списать на нерасторопность. Скорее преднамеренное предательство генералов.

ГВ Геннадий Васильевич Ужас. Ни ГШ, ни ГРУ, ни ФСБ.... Опять никто ничего не видел.