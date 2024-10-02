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Царьград

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"ВСУ смогли обойти Обуховку и Весёлое" - внезапное вторжение. О прорыве обороны - 9 тысяч боевиков, которых нет в сводках, дали бой "Ахмату"

"ВСУ смогли обойти Обуховку и Весёлое" - внезапное вторжение. О прорыве обороны - 9 тысяч боевиков, которых нет в сводках, дали бой "Ахмату"

Обстановка на Курском направлении остаётся тяжёлой. Наши войска продолжают выдавливать противника с русской земли, однако на ряде участков противник не оставляет попыток прорваться, вводя огромные резервы.

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Комментарии
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Константин Самарин
&quot; Внезапный прорыв&quot;??? Да о какоплении противником войск в приграничье писали все медиа-ресурсы... А командование российских войск это проморгало?  Врядли это можно списать на нерасторопность. Скорее преднамеренное предательство генералов.
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10 час.
ГВ
Геннадий Васильевич
Ужас. Ни ГШ, ни ГРУ, ни ФСБ.... Опять никто ничего не видел.
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10 час.
НЛ
Нина Лубенкова
Как можно не видеть такое скопление войск к границы!!!
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