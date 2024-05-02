Дезодоранты, гели для душа и шампуни подорожали в Мангистауской области

Рынок бытовой химии, косметики и парфюмерии в РК принадлежит импортёрам. Местное производство не справляется практически ни с одной категорией продукции в секторе, а то и полностью отсутствует, передает Energyprom.
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