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Дезодоранты, гели для душа и шампуни подорожали в Мангистауской области

Дезодоранты, гели для душа и шампуни подорожали в Мангистауской области

Рынок бытовой химии, косметики и парфюмерии в РК принадлежит импортёрам. Местное производство не справляется практически ни с одной категорией продукции в секторе, а то и полностью отсутствует, передает Energyprom.

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