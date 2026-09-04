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Кейт Бекинсейл объяснила резкое похудение после волны хейта

Кейт Бекинсейл объяснила резкое похудение после волны хейта

Британская актриса рассказала о своем расстройстве. фото: Michael MattesИстория возмущений подписчиков, заявлявших, что Кейт нужна помощь из-за ее худобы, началась в 2025 году, когда актриса выложила фотографии в купальнике.

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