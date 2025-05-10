Крупнейшая военная эскалация между Индией и Пакистаном за последние годы: что известно на данный момент Ирина ВальковаНа фоне десятилетий напряжённости и регулярных пограничных столкновений, мир вновь оказался свидетелем опасной эскалации между двумя ядерными державами Южной Азии — Индией и Пакистаном.
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