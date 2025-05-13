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"Вашингтон" проиграл "Каролине" в матче Кубка Стэнли, несмотря на шайбу Овечкина

"Вашингтон" проиграл "Каролине" в матче Кубка Стэнли, несмотря на шайбу Овечкина

www.globallookpress.com/Gerry Angus/Icon Sportswire via Российский форвард "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин вышел на чистое 12-е место в истории Национальной хоккейной лиги (НХЛ) по количеству забитых голов в играх плей-офф лиги.

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