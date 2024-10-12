«Задача создания собственного иммунитета»: Мария Захарова — о защите от западных антиценностей и антикультуры

Такие страны, как Россия и Китай, должны озаботиться формированием иммунитета против навязывания Западом его антиценностей и антикультуры, заявила в интервью RT China официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
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