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«Задача создания собственного иммунитета»: Мария Захарова — о защите от западных антиценностей и антикультуры

«Задача создания собственного иммунитета»: Мария Захарова — о защите от западных антиценностей и антикультуры

Такие страны, как Россия и Китай, должны озаботиться формированием иммунитета против навязывания Западом его антиценностей и антикультуры, заявила в интервью RT China официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

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