Экспериментальный препарат блокирует проникновение вируса Эбола в клетки за счёт стабилизации гликопротеина GP

Вирус Эбола вызывает тяжелую геморрагическую лихорадку с летальностью около 40%. Частота вспышек заболевания в XXI веке растет, а вирус демонстрирует адаптацию к передаче от человека к человеку, что повышает его эпидемиологическую опасность.