Экспериментальный препарат блокирует проникновение вируса Эбола в клетки за счёт стабилизации гликопротеина GP

Вирус Эбола вызывает тяжелую геморрагическую лихорадку с летальностью около 40%. Частота вспышек заболевания в XXI веке растет, а вирус демонстрирует адаптацию к передаче от человека к человеку, что повышает его эпидемиологическую опасность.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- В Рязани приостан...
- Ночную икру свело...
- АУ Топ-5 кроссоверов...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым