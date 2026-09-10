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Экспериментальный препарат блокирует проникновение вируса Эбола в клетки за счёт стабилизации гликопротеина GP

Вирус Эбола вызывает тяжелую геморрагическую лихорадку с летальностью около 40%. Частота вспышек заболевания в XXI веке растет, а вирус демонстрирует адаптацию к передаче от человека к человеку, что повышает его эпидемиологическую опасность.

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