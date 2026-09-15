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Царьград

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Перевозка нефти из Новороссийска подорожала до рекордных $25,7 за баррель

Перевозка нефти из Новороссийска подорожала до рекордных $25,7 за баррель

Стоимость морской перевозки нефти из Новороссийска продолжает расти седьмую неделю подряд и по итогам 31 августа — 6 сентября обновила исторический максимум, следует из данных Центра ценовых индексов (ЦЦИ).

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