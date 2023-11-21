Какой праздник отмечают сегодня, 22 ноября 2023 года: День сыновей, психолога, независимости Ливана и уличных музыкантов Мексики являются важными событиями в мире Ирина ЛысенкоНа календаре среда, 22 ноября 2023 года в Российской Федерации многие празднуют День психолога, а вот в разных странах нашей прекрасной планеты — День сыновей.