Какой праздник отмечают сегодня, 22 ноября 2023 года: День сыновей, психолога, независимости Ливана и уличных музыкантов Мексики являются важными событиями в мире Ирина ЛысенкоНа календаре среда, 22 ноября 2023 года в Российской Федерации многие празднуют День психолога, а вот в разных странах нашей прекрасной планеты — День сыновей.
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