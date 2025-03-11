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TASR: бобр в Словакии способен оставить без воды более пяти тысяч человек

TASR: бобр в Словакии способен оставить без воды более пяти тысяч человек

Животное строит плотины на участке между очистной станцией и местом забора сырой воды.Более 5 тысяч человек в Словакии могут остаться без воды только из-за одного лишь бобра.

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