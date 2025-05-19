Руководитель «Татмедиа» Айдар Салимгараев поздравил журналистов с Днем печати РТ

Фото: © «Татар-информ» / Рамиль Гали Руководитель Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа» Айдар Салимгараев направил поздравление в адрес журналистского сообщества Татарстана по случаю Дня печати, который отмечается 19 мая.
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