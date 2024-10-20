Спрос на ипотеку на новостройки резко упал в крупнейших городах России

Спрос на ипотеку на первичном рынке России с января по сентябрь 2024 года снизился до 50-60% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя руководителя ипотечного департамента федеральной компании «Этажи» Татьяну Решетникову.