Спрос на ипотеку на новостройки резко упал в крупнейших городах России

Спрос на ипотеку на первичном рынке России с января по сентябрь 2024 года снизился до 50-60% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя руководителя ипотечного департамента федеральной компании «Этажи» Татьяну Решетникову.
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