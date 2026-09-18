Роналдо исполнилось 50 лет. «Интер» поздравил двукратного обладателя «Золотого мяча»: «Феномен»

18 сентября двукратному обладателю «Золотого мяча» Роналдо исполнилось 50 лет. « Интер » поздравил своего бывшего форварда с юбилеем, опубликовав его фото и подписав: «Феномен».
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