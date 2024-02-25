РИАП "АПРАЛ" МТ
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РИАП "АПРАЛ" МТ

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Советник Кимаковский: В зоне СВО впервые зафиксировали Abrams западнее Авдеевки

Советник Кимаковский: В зоне СВО впервые зафиксировали Abrams западнее Авдеевки

Советник главы ДНР Дениса Пушилина Игорь Кимаковский сообщил о том, что возле линии боевого соприкосновения в зоне СВО, впервые заметили американскую «вундервафлю» или чудо-оружие, танк Abrams, который полгода не мог доехать до передовой.

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