Советник Кимаковский: В зоне СВО впервые зафиксировали Abrams западнее Авдеевки

Советник главы ДНР Дениса Пушилина Игорь Кимаковский сообщил о том, что возле линии боевого соприкосновения в зоне СВО, впервые заметили американскую «вундервафлю» или чудо-оружие, танк Abrams, который полгода не мог доехать до передовой.