Советник Кимаковский: В зоне СВО впервые зафиксировали Abrams западнее Авдеевки

Советник главы ДНР Дениса Пушилина Игорь Кимаковский сообщил о том, что возле линии боевого соприкосновения в зоне СВО, впервые заметили американскую «вундервафлю» или чудо-оружие, танк Abrams, который полгода не мог доехать до передовой.
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