Дуда: Страны НАТО не сошлись во мнениях об отправке военных на Украину

Польский лидер Анджей Дуда поделился сведениями о том, что державы Организации Североатлантического Договора не сумели договориться относительно надобности отправки собственных войск на украинскую территорию.
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