Высыпаю ЭТО в цветочный горшок, ЦВЕТЫ оживают на глазах

ВСЕ ПРОСТО у нас

Зимой у многих хозяек начинают болеть комнатные растения. Могут скручиваться, желтеть листья, растение начинает хиреть, чтобы этого не допустить нужно купить в аптеке это средство и внести в грунтю Мой канал в телеграм - https://t.