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Высыпаю ЭТО в цветочный горшок, ЦВЕТЫ оживают на глазах

Высыпаю ЭТО в цветочный горшок, ЦВЕТЫ оживают на глазах

Зимой у многих хозяек начинают болеть комнатные растения. Могут скручиваться, желтеть листья, растение начинает хиреть, чтобы этого не допустить нужно купить в аптеке это средство и внести в грунтю Мой канал в телеграм - https://t.

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