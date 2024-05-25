Будущее все ближе: продажи летающих машин начнутся в 2025 году

Футуристическая концепция становится реальностью: компания Xpeng Aeroht, дочернее предприятие китайского автопроизводителя электромобилей Xpeng Motors, специализирующееся на разработке летающих автомобилей, объявила о начале приема предварительных заказов на свой модульный летающий автомобиль Land Aircraft Carrier.
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