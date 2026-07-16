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Новости Липецка

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Жительница Грязей поплатилась за продажу самогона

Жительница Грязей поплатилась за продажу самогона

Проданный напиток содержал опасные микропримеси, не характерные для легальной алкогольной продукции.В Грязинском районе местная жительница привлечена к ответственности за продажу спиртосодержащей жидкости домашней выработки.

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