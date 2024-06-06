👉 Глава Крыма назвал сложность спецоперации «Сложно наблюдать, когда человек на той стороне в окопе, 5-10 лет назад с тобой здоровался за руку» Крым 24 | @tvcrimea24 тест тест.
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👉 Глава Крыма назвал сложность спецоперации «Сложно наблюдать, когда человек на той стороне в окопе, 5-10 лет назад с тобой здоровался за руку» Крым 24 | @tvcrimea24 тест тест.