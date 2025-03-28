Установить предельную сумму перевода можно будет в любом банке

Банки должны составлять для клиентов рекомендации, как защитить свои данные от вредоносных кодов. Кроме того, клиенты по заявлению смогут устанавливать ограничения операций или максимальную сумму перевода.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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