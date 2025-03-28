Парламентская г...
НовостиПолитикаОбщество В мире Происшествия ЭкономикаКультура
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Парламентская газета

1 084 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Юрий Кушнарев
    Мавзолей на параде Победы не закрывайте хотя бы.А то ваши слова и ваши дела из разных опер.Матвиенко назвала...
  • Eduard
    Не националисты,а уголовники! Не надо путать!Песков: Национали...
  • Лидия Санникова
    Еще не все русские города освободили...Песков: Пока рано...

Установить предельную сумму перевода можно будет в любом банке

Установить предельную сумму перевода можно будет в любом банке

Банки должны составлять для клиентов рекомендации, как защитить свои данные от вредоносных кодов. Кроме того, клиенты по заявлению смогут устанавливать ограничения операций или максимальную сумму перевода.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх