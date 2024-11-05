Губернатор обсудил инфраструктуру военного городка с командиром войсковой части Андреем Марковым

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев провел рабочую встречу с командиром одной из воинских частей, дислоцированных в регионе, подполковником Андреем Марковым, назначенным на должность летом 2024 года.
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