Отключение света в Ростовской области из-за непогоды: сколько человек остаётся без электричества

По словам губернатора, восстановление электросетей в Ростовской области завершается.По состоянию на утро 18 декабря по всей территории Ростовской области без электроэнергии осталось около тысячи человек, живущих в семи населённых пунктах.
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