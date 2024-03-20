Аресты во Франции после масштабной кибератаки

Прокуратура Парижа объявляет, что три молодых человека в возрасте 20 лет заключены под стражу в рамках расследования кибератаки на France Travail - бывший трудовой центр, который содержал 43 миллиона личных данных.
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